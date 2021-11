Milano: ricercato per rapine in stazione Mestre, arrestato dalla polizia

30 novembre 2021 a

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano Rogoredo hanno arrestato un palestinese di 31 anni, pluripregiudicato, per rapina ai danni di un cittadino egiziano. La vittima, che nel sottopasso ferroviario si è accorta di essere stata derubata del portafogli contenente circa 50 euro, ha tentato di bloccare l'uomo, il quale ha reagito afferrandolo per il collo. I poliziotti sono subito intervenuti e hanno bloccato il 31enne.

Sottoposto ad accertamenti, è risultato ricercato per un ordine di custodia cautelare in carcere emesso pochi giorni prima dal gip di Venezia, a seguito di una serie di rapine consumate tra ottobre e novembre scorso nella stazione ferroviaria di Mestre. L'attività di indagine degli agenti della Polfer di Mestre e della Polizia giudiziaria del Compartimento Polizia ferroviaria per il Veneto "ha permesso di attribuire all'uomo tre episodi per il quale è stata avanzata alla procura di Venezia, istanza per l'applicazione della misura cautelare in carcere". Accolta la richiesta, è stata disposta l'applicazione della misura restrittiva.