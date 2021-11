A Verona inaugurato il nuovo HDemy Design Hub

30 novembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

Verona, 30 novembre 2021 – Una nuova opportunità di aggregazione per la città. Si è svolto giorno 28 in via Santa Teresa 2, a Verona l'Evento di inaugurazione del nuovissimo Hdemy Design Hub, una nuova opportunità di aggregazione socio-culturale per la città, nata dalla riqualificazione dell'area degli ex Magazzini Generali.

Hdemy Group, motore di questo progetto e realtà imprenditoriale di punta del Veronese, operante da oltre 10 anni nei settori della Formazione, Innovazione e Impresa, ha inaugurato le aree riqualificate con un grande evento aperto al pubblico e con la partecipazione di figure istituzionali quali l'Assessore all'Urbanistica e all'Ambiente IlariaSegala, l'Assessore al Commercio e alle Attività economiche e produttive Nicolò Zavarise e una madrina d'eccezione, Federica Panicucci, presentando tre proposte altamenteinnovative:

- Magazzino 16: uno splendido Bistrot, Lounge e Club con tre anime per una proposta eno-gastronomica attenta alla salubrità e alla bellezza dei piatti. Aperitivo e serate tematiche accompagnano in crescendo un nuovo ritmo nell'intrattenimento della città di Verona.

- Magazzini Experience: Virtual Reality, Gaming & Edutainment un luogo unico nel suo genere, dove la realtà virtuale è protagonista di esperienze di gioco, intrattenimento e apprendimento innovativo.

- The Box: esclusivo spazio eventi, completamente modulabile e personalizzabile La cornice ideale per eventi aziendali e privati, dalle molteplici sfaccettature con dotazioni tecnologiche e strutturali per ogni esigenza. Dall'idea creativa alla realizzazione di eventi di successo, con il team di The Box veri artigiani degli eventi.

Ed è stata proprio Federica Panicucci, affiancata dal Presidente Nicola Pighi e dall'amministratore delegato Elisabetta Zichella, ad effettuare il taglio del nastro degli oltre 750 mq, nel complesso industriale situato nella zona di Verona Sud. Una bella occasione per visitare in anteprima i nuovi spazi, pensati per diventare il nuovo punto di aggregazione per l'intera città.

In un'ottica di valorizzazione e potenziamento del territorio e della Comunità tutta, Hdemy Group, con il Presidente Fondatore Nicola Pighi ed il management aziendale, ha voluto sostenere un progetto sicuramente impegnativo ma altamente gratificante, che porterà nuovi stimoli e un rinnovato dinamismo in un'area dismessa per anni che si sta ora evolvendo in punto di riferimento per l'intera Città di Verona.