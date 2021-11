Milano: perseguita 'comunista', divieto di avvicinamento per 'fan' del Duce

30 novembre 2021 a

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Divieto di avvicinamento e di qualsiasi forma di comunicazione per un 50enne di Corsico che per nove mesi ha perseguitato una 53enne che da anni si occupa di laboratori e progetti culturali e di sensibilizzazione, tra cui la lotta alla discriminazione di genere e al femminicidio. Lo ha deciso il giudice di Milano Guido Salvini. Nel provvedimento emerge come la vittima sia stata minacciava e aggredita verbalmente più volte con frasi come 'W i femminicidi' o 'La guerra è aperta…devi soffrire…mi diverto a farti soffrire'. Minacce iniziate lo scorso febbraio e che hanno determinato nella donna uno stato di ansia e paura, oltre che timore per sé e la sua famiglia, tanto da modificare le proprie abitudini.

Nonostante l'invito esplicito a non contattarla più, l'uomo "manifestava la propria aggressività, cominciando a minacciare la persona offesa, inviandole dei messaggi dal contenuto offensivo e minatorio, delle immagini raffiguranti Mussolini nonché definendola 'comunistella'". Insulti ed espressioni di odio sono state rivolte contro comunisti e partigiani, il tutto insieme a frasi inneggiamenti al fascismo e alle SS. Durante la perquisizione sono state sequestrate a casa del 50enne, tra gli altri oggetti, sette spade, venti pugnali con lame anche di 20 centimetri, due mannaie, un'ascia, una mazza ferrata, manganelli con la scritta 'boia chi molla'' o 'anestesia rapida', alcuni busti del Duce, statuette rappresentanti il fascio littoro e una bandiera con fregio fascista.

L'uomo, che soffre di disturbo della personalità, "ha sostanzialmente ammesso i fatti", precisando di aver assunto un atteggiamento prima amichevole e poi minatorio, per sfogare il suo stato di frustrazione. "Avendo appreso che la persona offesa è sposata ed ha un orientamento politico di estrema sinistra, in contrasto con l'ideologia politica dell'indagato, questi - spiega il giudice Salvini - ha iniziato a covare un profondo senso di rabbia, misto ad una profonda delusione nei suoi confronti, inviandole messaggi intimidatori e tagliando le ruote della sua auto e di quella del marito".