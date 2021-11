Manovra: Letta, 'su bilancio e poi su Colle no divisioni, è momento unità'

30 novembre 2021 a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Il messaggio che voglio dare è che questo non è il momento delle divisioni ma dell'unità del Paese come mai si è visto fino ad oggi". Così Enrico Letta all'assemblea di Alis.

"Ed è un messaggio che voglio fare nel momento in cui ci apprestiamo ad approvare legge di bilancio, una legge di bilancio approvata dal governo con la maggioranza parlamentare più ampia che ci sia mai stata. La stessa maggioranza che affronterà a gennaio la scelte del nuovo presidente della Repubblica o della nuova presidente".

"Tutto ciò ha bisogno di questo sforzo di unità in cui ognuno fa due passi avanti per non farne tre indietro insieme. Dobbiamo fare passi avanti. Vanno fatti di comune accordo, bisogna smussare gli spigoli e lavorare insieme".