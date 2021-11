Centrosinistra: Letta, 'funziona e si allarga solo se parte da temi e persone'

30 novembre 2021 a

Roma, 30 nov (Adnkronos) - "Le Agorà sono il più grande tentativo di superamento della confine che la storia recente ci ha dato. La necessità di lavorare a un campo largo di centrosinistra che vada ad aprirsi alla societa civile vogliosa di volersi integrare". Lo ha detto Enrico Letta alla Agorà sull'ergastolo ostativo.

"Il centrosinistra si può costruire solo così, allargando i confini. E si allargano i confini solo a partire dai temi, dalle cose concrete e dalle competenze. Così si riesce a creare una interazione che prescinde dalle appartenenze", ha spiegato il segretario del Pd.

"Io non credo a un centrosinistra delle sigle, dei partitini, dei partitoni. Non funzionerà mai, non attirerà nessuno. Io credo a una operazione che parta dai temi, dalle persone, dai cittadini", ha detto Letta.