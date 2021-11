Sport, Barbaro: "Da Pnrr e Legge di Bilancio misure insufficienti in aiuto a mondo sportivo"

30 novembre 2021 a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Il Pnrr è altamente insufficiente e le misure in Legge di Bilancio sono inesistenti. Tutto lo sport avrebbe avuto bisogno di una boccata di ossigeno". E' quanto afferma il senatore di Fratelli d'Italia, Claudio Barbaro, all'Adnkronos.

"Come Fdi ci siamo chiesti perché nel momento in cui ci sono macerie nel mondo dello sport con l'esigenza di iniezioni dirette di sostegni, il governo abbia stanziato 700 milioni per nuovi impianti, ampliamento di Sport e Periferie, un passaggio importante ma non fondante per la ripresa e la ricostruzione per l'intera impalcatura dello Sport", conclude l'esponente di Fdi.