Governo: Rosato (Iv), 'Draghi insostituibile a palazzo Chigi'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Draghi è un campione non solo italiano ma internazionale, un riferimento per gli altri leader europei e un interlocutore capace con la sua autorevolezza e stile silenzioso di risolvere i problemi. Da gran servitore delle istituzioni prenderà le decisioni migliori per il nostro Paese, consapevole che il 2022 sarà un anno molto delicato per la ripresa economica. A me non viene in mente nessun altro in grado di sostituirlo a Palazzo Chigi". Il Vicepresidente della Camera e Presidente di Italia Viva Ettore Rosato durante l'assemblea generale Alis intervistato da Bruno Vespa.