Roma, 30 nov. (Adnkronos) - La delegazione del Pd è appena arrivata a Palazzo Chigi per incontrare il premier Mario Draghi e fare il punto sulla manovra. Presenti all'incontro, per il governo, anche i ministri Federico D'Incà e Daniele Franco, mentre per i dem ci sono i due capigruppo di Camera e Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, il capo delegazione al governo Andrea Orlando e il responsabile dell'economia per il Pd, Antonio Misiani.