Manovra: Orlando, 'emendamenti Pd? resteranno quelli fondamentali '

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Sugli emendamenti alla manovra presentati dal Pd, la valutazione "spetta ai gruppi. Gli emendamenti segnalano dei temi, poi questi temi vengono precisati via via, come sempre avviene nelle leggi si bilancio, e poi restano quelli che hanno un valore fondamentale". Così il ministro Andrea Orlando al termine dell'incontro della delegazione Pd, con le capogruppo Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, con il premier Mario Draghi sulla manovra.