Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Questo governo nasce per degli obiettivi che vanno raggiunti: mettere in protezione il Paese, di attuare il Pnrr e c'è anche la partita che stiamo giocando in Europa dove c'è da rivedere il Patto di Stabilità. Quindi dire che il compito di questo governo sia finito qui, sia assolutamente improvvido". Così Giuseppe Conte a Di Martedì su La7.