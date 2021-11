30 novembre 2021 a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Pentito di non aver fondare un mio partito? Io sono convinto di aver imboccato la direzione giusta, non sono affatto pentito, non ho mai pensato a una deriva personalistica. Credo che al Paese convenga un M5S forte". Così Giuseppe Conte a Di Martedì.