Lombardia: Pizzul (Pd), 'riforma sanità aumenta confusione e dimentica problemi reali'

30 novembre 2021 a

a

a

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - "A una legge che aumenta la confusione e non risolve i problemi ormai cronici di una macchina sanitaria troppo ingarbugliata e farraginosa, dimenticandosi dei problemi reali dei cittadini lombardi e distruggendo una storica cultura della cura autenticamente lombarda, il Pd non può che votare contro.” Così il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul, nel suo intervento in aula ha spiegato il voto contrario del Partito Democratico alla riforma della sanità lombarda firmata dalla vicepresidente Letizia Moratti e dal presidente Fontana.

“In questi anni – ha detto Pizzul in aula - avete separato ciò che doveva essere unito o comunque in relazione: il sanitario e il sociosanitario, ospedale e territorio, medici di medicina generale e sistema sanitario, pubblico e privato, enti locali e strutture sanitarie, cittadini che hanno risorse e cittadini che non le hanno, territori ricchi e territori poveri, anche in sanità”.

“Vi abbiamo raccontato la nostra idea di sanità – ha detto poco prima di concludere - vi site arroccati sulla vostra ideologia sanitaria rendendo ancora più grave e sbagliata la vostra scelta perché rimandate l'applicazione di molte delle cose che scrivete in questa legge alla prossima legislatura".