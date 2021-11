Centrosinistra: Letta, 'no a coalizione di sigle ma di cittadini, Agorà servono a questo'

30 novembre 2021 a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "C'è una destra italiana che sta con i sovranisti in Europa e noi dobbiamo costruire un'alternativa che sia coesa. Come fare? Noi stiamo facendo le Agorà e iscrivendosi si partecipa al progetto del centrosinistra alternativo alla destra. Non ce al faremo mai se faremo una coalizione fatta di sigle, lo possiamo fare solo partendo dei cittadini e lo stiamo facendo con le Agorà". Così Enrico Letta a Cartabianca su Rai3.