30 novembre 2021 a

a

a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Il Pd in questo Parlamento è il 12% del Parlamento perche abbimo perso le elezioni nel 2018 e abbiamo subito una scissione. Noi possiamo mediare e ottenere dei risultati, qualcuno lo abbiamo ottenuto ma certe battaglie con la Lega non le possiamo fare". Così Enrico Letta a Cartabianca su Rai3 a chi gli chiede di battaglie Pd come il voto ai 16enni o lo Ius soli.