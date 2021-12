Ora disponibile: Prodotti IT più sostenibili

01 dicembre 2021 a

STOCCOLMA, 1 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Oggi è il lancio della TCO Certified generation 9, un passo avanti significativo verso prodotti IT più sostenibili. Gli acquirenti di IT hanno accesso a una vasta gamma di computer certificati, display e altri prodotti, che hanno dimostrato di rispettare criteri più rigorosi per la produzione socialmente responsabile, la circolarità e le sostanze chimiche più sicure.

Il lancio di oggi di TCO Certified, generation 9 intensifica gli sforzi globali per una maggiore sostenibilità, responsabilità e trasparenza nelle catene di fornitura IT. I criteri di sostenibilità aggiornati aiutano le organizzazioni di acquisto a selezionare i modelli di prodotti progettati e fabbricati in modo più responsabile, come verificato da esperti indipendenti.

« Andare verso un futuro in cui i prodotti IT siano veramente sostenibili richiede un miglioramento costante . TCO Certified, generation 9, affronta alcune delle sfide più cruciali dei nostri tempi. Gli acquirenti guadagnano più influenza nella catena di approvvigionamento e possono dimostrare il loro impatto », afferma Sören Enholm, CEO di TCO Development, l'organizzazione dietro TCO Certified.

TCO Certified, generation 9, arriva con i nuovi Sustainability Performance Indicators (SPI). I dati vengono raccolti e verificati da esperti indipendenti, il che riduce il rischio di greenwash. Gli SPI aiutano inoltre le organizzazioni a prendere decisioni di acquisto più informate e a misurare il vero impatto sulla sostenibilità dei loro prodotti IT.

I criteri aggiornati sulla responsabilità sociale richiedono trasparenza su quali sub fornitori i produttori i produttori usano, consentendo alle organizzazioni di acquisto di far sentire la propria voce più avanti nella catena di fornitura. I criteri per le sostanze chimiche più sicure sono stati ampliati per coprire anche le sostanze chimiche di processo. Ciò aiuta gli acquirenti a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Generation 9 si basa anche sui progressi delle generazioni precedenti per consentire soluzioni IT circolari, ora con criteri più ambiziosi volti a prolungare la vita dei prodotti IT e a ridurre i rifiuti elettronici.

« Gli acquirenti che specificano TCO Certified negli acquisti hanno accesso a nuovi modi di influenzare le loro catene di fornitura, e l'impatto è misurabile. Sempre più acquirenti richiedono prodotti IT fabbricati in modo sostenibile e abbiamo già visto un grande interesse per TCO Certified, generation 9 » conclude Sören Enholm.

I primi prodotti certificati saranno presentati oggi ad un evento di lancio digitale, e sono elencati nel Product Finderdi TCO Development.

TCO Certified è leader mondiale nella certificazione di sostenibilità per i prodotti IT. È uno strumento facile da usare che aiuta a ottenere la giusta sostenibilità ambientale e sociale. I criteri sono obbligatori, severi e si applicano a livello mondiale. La conformità è sempre verificata in modo indipendente.

