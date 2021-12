Leonardo: Profumo, ‘su Oto Melara faremo cose per bene come sempre'**

01 dicembre 2021 a

Genova, 1 dic. (Adnkronos) - - “Cercheremo di fare le cose per bene come le facciamo sempre”. Ad affermarlo è l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, interpellato, a margine della presentazione del polo di competenza di Genova per la digitalizzazione, sull'operazione di cessione dei sistemi di difesa del gruppo, che interessa le aziende Oto Melara e Wass.

“E' un pezzo della nostra realtà, stiamo lavorando sul nostro portafoglio. Faremo le cose bene fatt,e come ci viene chiesto dai nostri stakeholder, il governo prima di tutti, e dalle nostre persone”, assicura l'ad.