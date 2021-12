Ocse: rialza a +6,3% Pil Italia 2021, il prossimo anno crescita al 4,6%

01 dicembre 2021 a

Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - L'Italia metterà a segno nel 2021 un "forte rimbalzo dal Covid" con un Pil che salirà del 6,3%, crescita che si attenuerà il prossimo anno al 4,6% e si manterrà al 2,6% nel 2023. Lo afferma l'Ocse che nell'Economic Outlook appena diffuso ha rivisto al rialzo (+0,4 punti sulla stima di settembre) il giudizio sulla crescita del Pil italiano nel 2021. L'organizzazione ritiene che "la ripresa beneficerà di una politica di bilancio favorevole, compresi gli investimenti finanziati" dal Recovery Fund e "dalla progressiva normalizzazione dei servizi".

Per le scelte di bilancio l'Ocse ritiene che in questo orizzonte 2021-23 "la politica fiscale dovrebbe continuare a fornire supporto" all'economia, dalle famiglie alle imprese, anche se - in quest'ultimo caso - gli interventi "dovrebbero essere sempre più mirate" verso le aziende che ne hanno più bisogno. Fra gli altri indicatori l'Ocse vede un tasso di disoccupazione in Italia al 9,6% nel 2021 con un calo all'8,9% nel 2022 e all'8,4% nel 2023.