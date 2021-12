Manovra: Unterberger (Aut), 'da Draghi ascolto per esigenze nostri territori'

01 dicembre 2021 a

Roma, 1 dic (Adnkronos) - A Draghi "abbiamo fatto le richieste che riguardano i nostri territori. Lui ci ha ascoltato su quello che per i nostri territori è importante. Lo abbiamo anche ringraziato per la campagna vaccinale, il green pass sul lavoro e i test non gratuiti è quello che fa la differenza con l'Austria e la Germania". Lo ha detto Julia Unterberger, presidente del gruppo delle Autonomie del Senato, lasciando palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier sulla manovra.

Come esempi delle richieste per i territori la Unterberger ha parlato della questione dei contributi per l'assegno unico "che in Sud Tirolo diamo già" e del problema della carenza di medici.