BrianzAcque: da Bei finanziamento di 55 mln per migliorare infrastrutture idriche

Milano, 1 dic. (Adnkronos) - La Banca Europea per gli Investimenti (Bei) fornisce un finanziamento di 55 milioni di euro a BrianzAcque per migliorare l'efficienza delle infrastrutture idriche e di gestione delle acque reflue nella provincia di Monza e Brianza per il periodo 2022-2025, a beneficio di circa 850,000 cittadini Lombardi.

Il inanziamefnto rappresenta il primo Prestito Verde (Green Loan) della Bei nel settore idrico a livello globale, con l'obiettivo di potenziare la gestione delle acque gestite da BrianzAcque attraverso una serie di progetti indirizzati alla sostenibilità, azione climatica e cura dell'ambiente.

In tal senso lo sviluppo del progetto consentirà a BrianzAcque di armonizzare i propri impianti con le direttive europee vigenti, potenziando 85 chilometri di reti acquedottistiche e ulteriori 16,5 chilometri di nuove condutture fognarie. In aggiunta, il disegno contribuirà al miglioramento della resilienza contro rischi correlati a condizioni metereologiche avverse causate dai cambiamenti climatici. Si prevede che gli interventi nel settore idrico contribuiranno a creare 150 nuovi posti di lavoro durante la fase di implementazione del progetto.

Si prevede l'installazione di nuove vasche volano a prevenzione di allagamenti e esondazioni in vari comuni brianzoli, che immagazzineranno temporaneamente le acque in eccesso rispetto alla capacità di smaltimento della rete fognaria, per un volume pari a 60 piscine olimpioniche. Gli interventi saranno rilevanti anche per la riduzione dei gas serra, e valutati in linea con gli accordi di Parigi, e con gli obiettivi a basse emissioni di carbonio della Climate Bank Roadmap della Bei.