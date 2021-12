Calcio: Vezzali, ‘plusvalenze Juve? C'è indagine in corso ma sistema pallone va modernizzato'

01 dicembre 2021 a

Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - Plusvalenze Juve? C'è una indagine in corso e come è giusto che sia bisogna aspettare vedere quello che succederà. Cosa può fare il Parlamento per una questione così importante? Io ritengo, come ho sempre sostenuto in questi mesi, che il mondo del calcio abbia bisogno delle riforme interne proprio come noi le stiamo facendo come paese per ottenere dall'Europa risorse importanti, è un sistema che va modernizzato e che deve stare al passo con i tempi per riuscire a tornare ad avere quel ruolo centrale che il calcio italiano ha sempre avuto negli anni passati”. Lo ha detto Valentina Vezzali sottosegretaria allo sport, a margine della conferenza "L'Impatto degli sport equestri nel sistema economico italiano" alla Luiss Business School.