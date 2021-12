Schneider Electric e gli IT Solutions Provider compensano l'impatto dell'European Partner Summit con la piantumazione di migliaia di alberi in tutta Europa

01 dicembre 2021 a

● 7.500 alberi sono stati piantati in tutta Europa da Schneider Electric, in collaborazione con l'organizzazione di riforestazione, Tree Nation

● L'iniziativa è stata intrapresa per aiutare a compensare il carbonio utilizzato ospitando eventi digitali come l'evento per i Partner europei dell'azienda, organizzato all'inizio di quest'anno

● Questo impegno intende sottolineare il valore delle relazioni con i Partner, ringraziandoli per la loro presenza attraverso la piantumazione di migliaia di alberi

Stezzano (Bergamo), 1 dicembre 2021 – Schneider Electric™, leader nella trasformazione digitale della gestione e dell'automazione dell'energia, ha annunciato di avere piantato 7.500 alberi in Europa, per contribuire alla compensazione di eventuali emissioni di carbonio associate all'organizzazione del suo recente vertice europeo dei Partner. Sebbene l'evento fosse virtuale, Schneider ha visto con questa iniziativa l'opportunità di mitigare completamente le sue emissioni e ha lavorato con l'organizzazione senza scopo di lucro, Tree Nation , per realizzare il progetto.

Offrendo il Summit come evento online, Schneider Electric e i suoi partner di canale IT hanno evitato le emissioni associate al viaggio, all'alloggio e all'uso delle risorse fisiche da parte degli organizzatori e dei delegati.

Il programma Schneider Sustainability Impact

L'azienda ha stimato il consumo energetico associato al vertice virtuale, compensando 1.100 tonnellate di CO2nell'ambito del programma Schneider Sustainability Impact (SSI),che definisce gli obiettivi 2021-25 e si concentra sulla più ampia visione di sostenibilità di Schneider Electric, nel viaggio verso gli obiettivi Net Zero 2030.

RobMcKernan, SVP, Secure Power Europe Region, Schneider Electric,ha commentato l'iniziativa:"Il nostro European Partner Summit è unesempio di come le tecnologie digitali abbiano permesso alle aziende di adattarsi e superare le sfide della pandemia.Anche se il nostro evento era virtuale, quindi con meno implicazioni sulla sostenibilità, dobbiamo comunque ritenerci responsabili e mitigare la nostra impronta di carbonio sul Pianeta. Sono orgogliosodi quello che siamo stati in grado di restituire alla terra attraverso la nostra partnership con Tree Nation".

Ha continuato: "In qualità di organizzazione più sostenibile al mondo , la nostra missione èaiutare e supportare la nostra comunità di Partner e gli utenti finali delle soluzioni Schneider Electric con le proprie ambizioni di sostenibilità. Vorremmo ringraziare tutti gli ospiti che non solo hanno partecipato e sono stati coinvolti nel Summit virtuale, ma hanno anche sostenuto questa iniziativa piantando con successo migliaia di alberi in Europa".

Tree Nation e il suo lavoro con Schneider Electric

La crescita degli alberi è uno dei modi più diretti per intraprendere azioni concrete contro la deforestazione e il conseguente aumento delle emissioni di carbonio. Secondo Tree Nation, assorbendo e immagazzinando CO2dall'atmosfera, un singolo albero può compensare circa 250 kg di emissioni di carbonio durante la sua vita, anche se le stime variano.

Schneider Electric ha collaborato con Tree Nation in una partnership consolidata per ridurre l'impatto ambientale delle operazioni di Partner e fornitori attraverso la piantumazione di alberi. La partnership dimostra il costante impegno di Schneider Electric nel dimostrare la leadership nella sostenibilità ambientale e nel ridurre l'impatto ambientale del consumo energetico del settore IT, come riportato nel Report Digital Economy and Climate Impact.

L'SSI rappresentala traduzione dei 6 impegni a lungo termine di Schneider in una selezione di 11 programmi altamente innovativi.I risultati sono pubblicati trimestralmente, verificati annualmente e collegati a piani di incentivazione a breve termine per i manager del Gruppo. Un'aggiunta degna di nota all'SSI nel 2021 è l'aspetto locale, che mira a implementare azioni locali negli oltre 100 mercati in cui il Gruppo opera al fine di consentire a tutti i leader e collaboratori di sbloccare impatti locali significativi.

L'iniziativa EuropeanPartner Summit è in continuità con l'impegno dell'azienda verso il raggiungimento degli obiettivi SSI nel senso piùampio,mobilitandoanche i dipendenti, i Partner e Clienti. Supportainoltre gli obiettivi del progetto Zero Carbon di Schneider Electric, che mira aridurre drasticamente le sue emissioni di scope 3. A questo programma hannogià aderitooltre 900 dei principali fornitori dell'azienda, che Schneider Electric formerà e supporterà per ridurre le loro emissioni di carbonio del 50% nei prossimi 5 anni.

Per ulteriori informazioni sull'SSI 2021-25 di Schneider Electric e sulle sue più ampie credenziali aziendali in termini di sostenibilità, visita il sito Web dell'azienda https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/

