Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Sulle elezioni suppletive di Roma siamo disponibili a ragionare su una candidatura unitaria e lo abbiamo manifestato a tutte le forze politiche liberal democratiche e social democratiche. Per ora non c'è stata una risposta. Senza confronto procederemo per nostro conto". Così Carlo Calenda su twitter.