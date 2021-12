Calcio: Serie A, un turno di stop per Ampadu e Colley

01 dicembre 2021 a

Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - Il Giudice Sportivo, in merito ai quattro anticipi della 15esima giornata di Serie A, ha squalificato due giocatori: Ethan Ampadu (Venezia) e Omar Colley (Sampdoria). Multa di 10.000 euro al Verona "per avere, un numero cospicuo di suoi sostenitori, intonato, al 5° del secondo tempo, cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti dai tre collaboratori della Procura federale posizionati, rispettivamente, lato Curva Sud, lato Curva Nord e all'altezza del centrocampo". Ammenda di 5.000 euro alla Salernitana "per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".