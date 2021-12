01 dicembre 2021 a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Via libera della Camera alla fiducia chiesta dal Governo sul decreto legge che disciplina le capienze sui luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'emergenza pandemica. I favorevoli sono stati 426, i contrari 47. Per questa sera è atteso il voto finale.