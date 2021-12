Scuola: sottosegretario Sasso, 'freddo in classe? Serve buon senso su apertura finestre'

01 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Per ciò che riguarda il tenere le finestre aperte deve prevalere il buon senso si può avere un sufficiente ricambio d'aria anche senza per forza stare tutto il giorno con le finestre spalancate. Tra l'altro tutti gli insegnanti si stanno sottoponendo alla dose vaccinale di richiamo, quindi possono avere maggiore serenità anche nel contatto con gli studenti più piccoli. Proteggiamoci dal Covid, ovviamente, ma anche dalle bronchiti". Così il sottosegretario al'Istruzione Rossano Sasso che interrogato dall'Adnkronos sul progetto installazione di aeratori risponde: "I fondi che il ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione per l'acquisto di dispositivi di aerazione e ventilazione sono stati di grande aiuto, ma ovviamente non si può cambiare il volto di tutte le scuole italiane nel giro di una manciata di mesi".

di Roberta Lanzara