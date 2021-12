Bollette: Salvini, con inverno freddo rischio di rimanere senza luce e gas'**

01 dicembre 2021 a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Qualcuno sui giornali inizia a parlare non di lockdown ma di blackout: non voglio fare l'uccello del malaugurio e lavoriamo per evitarlo, al presidente Draghi ho chiesto uno sforzo in manovra economica per mettere altri incentivi alle imprese e alle famiglie per evitare il caro energia. Però, spero di essere smentito, l'inverno non è ancora cominciato, le riserve di gas a livello europeo sono le minori dagli ultimi dieci anni a questa parte e se c'è un inverno freddo, con i costi di produzione e di erogazione che ci sono adesso, non è garantito che tutti possano accendere la luce o accendere il riscaldamento da qui alla fine dell'inverno". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea Alis, l'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile.

"Possiamo parlare di sovranità, ma se sono dipendente dagli umori o dagli interessi economici del resto del mondo per quello che mi serve di più per la mia azienda, per la mia famiglia, per la mia scuola, per il mio ospedale, per il mio Comune, per il mio negozio, che è la luce e il gas, evidentemente -ha detto ancora il leader del Carroccio- dobbiamo rivedere qualcosa nelle nostre politiche industriali".