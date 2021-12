Scuola: sottosegretario Sasso, 'con Figliuolo sarà meglio, ma noi vigileremo per scongiurare dad'

01 dicembre 2021 a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Ho sollecitato più volte un rafforzamento del personale delle strutture sanitarie, perché era evidente che in moltissimi territori non si riusciva a stare al passo con il monitoraggio e il tracciamento dei contagi. E infatti l'applicazione delle linee guida ministeriali non veniva sempre assicurata". Così il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso risponde all'Adnkronos sulla necessità di istituzione di presidi sanitari nelle scuole anche a seguito della decisione dell'intervento nella gestione dell'emergenza sanitaria scolastica della struttura commissariale.

"Il generale Figliuolo è una garanzia - commenta il sottosegretario della Lega - e la situazione adesso dovrebbe sensibilmente migliorare. Ovviamente come ministero dell'Istruzione vigileremo sull'applicazione dei protocolli, perché il ricorso alla didattica a distanza deve essere scongiurato quanto più possibile".