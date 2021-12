Monopattini: Firenze, prime multe per mancanza del casco

01 dicembre 2021 a

Firenze, 1 dic. - (Adnkronos) - Undici sanzioni: è questo il primo bilancio dei controlli mirati della Polizia Municipale di Firenze effettuati stamani alla luce dell'entrata in vigore dell'ordinanza che introduce l'obbligo del casco per tutti i conducenti dei monopattini elettrici, indipendentemente dall'età.

I controlli intensificati sono stati svolti dalle pattuglie a piedi in centro e dagli agenti motociclisti nelle altre zone della città. Si tratta del primo resoconto relativo ai servizi della mattina. Per quanto riguarda l'importo delle sanzioni per la violazione specifica, si tratta di 42 euro in centro e 87 euro nelle altre zone.