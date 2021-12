Lobby: Boschi, 'Iv astenuta, no lezioni dal Pd su chi sostiene o no Draghi'**

01 dicembre 2021 a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Non sono mancati i voti di Iv, perchè Iv si è astenuta, non ha votato contro governo e comunque se anche avesse votato con il centrosinistra anche Iv non sarebbe stato sufficiente". Così Maria Elena Boschi, capogruppo Iv alla Camera, a chi le chiedeva dell'emendamento alla legge sulle lobby sul quale ieri il governo è andato sotto. "Certo è un po' difficile se ogni volta si ascolta solo il racconto del Pd su quello che accade in Parlamento.... Nel momento in cui il Pd ha sempre detto 'o Conte o morte' fino a quale mese, noi lezioni su chi sostiene lealmente il governo Draghi non le accettiamo".