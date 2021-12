All'artigiano in fiera arriva l'aperitivo "imbruttito" con il cast del film "Mollo tutto e apro un chiringuito"

01 dicembre 2021 a

(Milano 1 dicembre 2021) - Milano 1 dicembre 2021 – Per la venticinquesima volta Artigiano in Fiera torna ad appassionare con tutta la sua carica di positività, bellezza e bontà. La manifestazione è in programma da sabato 4 a domenica 12 dicembre 2021, a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00 con invito gratuito da scaricare sul sito artigianoinfiera.it.

Tra le novità e le sorprese che si svolgeranno durante i nove giorni di manifestazione, lunedì 6 dicembre si terrà un evento speciale: l'Aperitivo Imbruttito. Dalle 17.00 alle 19.00, presso il ristorante “Coru Sardo” (padiglione 2), verrà allestito per i visitatori della fiera uno speciale Meet&Greet con il cast del film “Mollo tutto e apro un chiringuito” prodotto da Medusa e in uscita al cinema dal 7 dicembre. Germano Lanzoni, noto al pubblico come il “Milanese Imbruttito”, incontrerà il pubblico per uno speciale aperitivo a base di specialità della Sardegna. Insieme a Lanzoni saranno presenti altri protagonisti del cast del film.

“L'aperitivo Imbruttito” sarà un'occasione nuova e divertente per unire due tra le realtà più amate nel contesto milanese, riconosciute e apprezzate anche a livello nazionale.

APERITIVO IMBRUTTITO, Lunedì 6 dalle 17.00 alle 19.00

PRESSO ARTIGIANO IN FIERA, PADIGLIONE 2, RISTORANTE “CORU SARDU”

Fieramilano (Rho)

www.artigianoinfiera.it