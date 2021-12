Pd: Letta, 'vinceremo quando avremo interagito con i giovani in modo significativo'

01 dicembre 2021 a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "La questione dei giovani è centro della ripartenza. L'interagire di nuovo con i giovani da parte del Pd e del centrosinistra rappresenta la chiave per dimostrare che siamo riusciti a svoltare. Vinceremo solo quando avremo interloquito con il mondo giovanile in modo significativo". Lo ha detto Enrico Letta intervenendo alla Agorà sui diritti dell'abitare.

"Per fare questo c'è bisogno di politiche finalizzate a questo. Una di queste è quella sulla indipendenza dei giovani, fondamentale. Collegata alla dote ai 18enni, parte del set di proposte del Pd che porteremo avanti in vista delle elezioni -ha spiegato il segretario del Pd-. Quando avremo un governo che guideremo noi lo metteremo in pratica: dote, indipendenza, politiche abitative rappresentano il cuore di una societa che svolta positivamente".