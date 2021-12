Manovra: Leu, 'legge sia nel segno equità, serve segnale forte per redditi più bassi' (2)

01 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - E quindi De Petris: "Per noi una questione che deve assolutamente essere affrontata, e che la legge di bilancio non affronta bene, è quella della scuola. E' una priorità, c'è un problema di adeguamento e di valorizzazione del personale docente e c'è il problema della proroga dell'organico Covid. Le altre questione da affrontare sono quelle che riguardano il Rdc, come migliorarlo, togliendo una serie di iniquità e anche dal punto di vista dell'efficacia e la questione dell'ecobonus. E' uno strumento importante, efficace e bisogna trovare il modo di stabilizzarlo". E poi la sanità: "Va tolto il tetto di spesa sul personale del settore sanitario anche come segno chiaro di un'inversione di tendenza".