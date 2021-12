Energia Libera e Aiget, bene impegno Parlamento e Governo su canone unico patrimoniale

01 dicembre 2021 a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Energia Libera e Aiget apprezzano l'impegno del Parlamento e del Governo nel chiarire definitivamente, con un emendamento al DL Fiscale, che si auspica rapidamente approvato, che il pagamento del Canone unico patrimoniale debba continuare a gravare esclusivamente sul titolare della rete di distribuzione, utilizzatore materiale dell'infrastruttura, e non anche sulle società di vendita che non occupano alcuno spazio neppure in via mediata, né fanno materiale utilizzo delle infrastrutture". E' affermano Energia Libera e Aiget in una nota. "In questo modo - sottolineano - viene scongiurato il rischio di un rincaro immediato delle bollette che una doppia imposizione (sulle società di distribuzione e sulle società di vendita) avrebbe determinato, oltretutto in un momento in cui il Governo è impegnato a diminuirle".