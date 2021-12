Il dolce sapore naturale degli agrumi siciliani con AranceBio.it

02 dicembre 2021 a

(Adnkronos) -

Milano, 2 dicembre 2021. Benessere e bontà s'uniscono in un connubio di sapori unici con gli agrumi siciliani di AranceBio.it, l'e-commerce dell'Azienda Agricola Magnano, che da oltre mezzo secolo è impegnata nel settore dell'agrumicoltura nel territorio di Francofonte (Siracusa). Qualità, freschezza e genuinità sono garantite per un'offerta che va dagli agrumi alla frutta. In merito ai primi, in particolare, la raccolta avviene nel fine settimana e la spedizione il lunedì e il martedì. Prodotti biologici accompagnati da sconti quantità e possibilità di spedizione gratis.

Il gusto autentico di bontà siciliane sinonimo di salute e dolcezza. Approfittando di www.arancebio.it scegliere agrumi, frutta, conserve e condimenti diventa un'esperienza basata su sicurezza, rapidità e risparmio. Viene messa a disposizione un'assistenza, fruibile anche telefonicamente, attiva ogni giorno.

Non sono previsti importi minimi per gli ordini, ma per quelli con un peso complessivo di almeno 9 kg è disposta la spedizione gratuita. Non solo. Sono attivi sconti quantità: applicati per ordini di arance in casse da 16 Kg e per gli altri agrumi in cassa da 9 e 10 Kg.

Arance di Sicilia Tarocco, Navel, Moro, Lanelate, Vaniglia, Amare di Siviglia sono solo alcuni degli agrumi messi a disposizione del cliente. A queste vanno ad aggiungersi limoni, pompelmi rosa, Clementine Nova, bergamotto, Clementine Winnola, mandarini senza semi e altri ancora.

Sono state riservate all'interno del sito ulteriori sezioni dedicate a frutta (dai fichidindia al mango), verdura (origano selvatico, melanzane, zucchine, Pomodoro Ciliegino, ecc.) e conserve e condimenti (quali marmellata di arance bionde, marmellata di mandarini, olio extra vergine e tanto altro).

Alla base dell'offerta c'è il lavoro dell'Azienda Agricola Magnano, realtà prevalentemente a conduzione familiare controllata dall'ente di certificazione BIOAGRICERT. Questo ogni anno, a fronte di accurati controlli, rilascia l'attestato di assoggettamento alle produzioni biologiche e successivamente la certificazione di prodotto.

I fondi dell'azienda si trovano all'interno del territorio del Comune di Francofonte, in provincia di Siracusa. Un'area che approfitta di speciali condizioni micro climatiche, sbalzi termici tra il giorno e la notte, nonché vicinanza del vulcano Etna.

Il fattore sicurezza non riguarda solo la genuinità garantita dei prodotti, ma anche le modalità dipagamento: Carta di credito tramite Paypal, Conto Paypal, Bonifico Bancario, Bonifico immediato tramite Satispay e Contrassegno.

La conferma del valore dell'esperienza d'acquisto giunge dalle oltre 2.000 recensioni verificate daeKomi, che ha assegnato ad AranceBio.it il Certificato d'Oro di approvazione, merito di una media delle valutazioni di 4,8 su 5.

Scegli bontà siciliane genuine spedite direttamente dal produttore: scopri ora gli sconti di www.arancebio.it!

