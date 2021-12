02 dicembre 2021 a

Roma, 2 dic (Adnkronos) - "Era leader No Vax. Poi ha preso il virus, è stato salvato per un soffio. Oggi invita a farsi il vaccino. La storia del veneto Lorenzo Damiano è illuminante. Andrebbe raccontata tutte le sere ai profeti delle bufale antiscientifiche. Chi non si vaccina fa del male a sé e agli altri". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.