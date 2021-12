F1: Sticchi Damiani (Aci), 'Verstappen pronto a prendere scettro di Hamilton'

02 dicembre 2021 a

Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - "Verstappen è pronto a prendere lo scettro di Lewis Hamilton. L'olandese è cresciuto molto in questi anni. Veloce lo è sempre stato ma alle volte peccava di irruenza e commetteva qualche errore di troppo invece quest'anno ha dimostrato di avere la maturità giusta per vincere un titolo mondiale. Fare pronostici è impossibile ma potrebbe essere arrivato il tempo per un cambio generazionale in F1". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani in merito al duello per il titolo mondiale di F1 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen che vede l'olandese della Red Bull in vantaggio di soli 8 punti sull'inglese della Mercedes a due Gp dalla conclusione.

"In questi ultimi due Gp ci sarà da divertirsi -aggiunge Sticchi Damiani-. Finalmente Hamilton e la Mercedes hanno trovato nel binomio Verstappen-Red Bull dei rivali all'altezza ed è stata di sicuro un'ottima cosa per la F1 che è tornata attraente. L'anno prossimo penso e mi auguro che nel duello possa inserirsi anche la Ferrari".