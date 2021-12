Caso Saguto: riaperta istruttoria dibattimentale, no ai testi difesa, il 27 gennaio requisitoria Pg

02 dicembre 2021 a

a

a

Caltanissetta, 2 dic. (Adnkronos) - Riaperta l'istruttoria dibattimentale del processo d'appello all'ex giudice Silvana Saguto, condannata in primo grado a otto anni e mezzo per corruzione e abuso d'ufficio. Lo hanno deciso, dopo una breve Camera di consiglio, i giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta, presieduta da Marco Sabella, che hanno così accolto la richiesta delle difese dei 12 imputati. Rigettata, invece, la richiesta di alcuni imputati, di sentire quattro funzionari della Direzione investigativa antimafia. Per la Corte d'Appello le loro testimonianze non sono ritenute fondamentali ai fini del processo. La Corte d'appello ha invece accolto la richiesta di ammissione di alcuni documenti, tra cui delle intercettazioni e alcuni file audio. La requisitoria della Procura generale inizierà il prossimo 27 gennaio. Silvana Saguto è assente.