F1: Briatore, 'duello Hamilton-Verstappen? La differenza la farà motore Mercedes'

Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - "Verstappen è forte, giuda bene non sbaglia più nulla ma nella lotta al titolo in questo momento vedo favorito Hamilton". E' il pronostico dell'ex team principale della Renault Flavio Briatore all'Adnkronos in merito al duello per il titolo mondiale di F1 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen che vede l'olandese della Red Bull in vantaggio di soli 8 punti sull'inglese della Mercedes a due Gp dalla conclusione. "La Mercedes in questo momento è più performante, ha cambiato il motore e ha qualcosa in più di quello Honda. Tra l'altro nel prossimo Gp di Jeddah c'è un lungo rettilineo con il quale Hamilton potrà fare la differenza".