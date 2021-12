Calcio: Gravina, ‘fa bene all'Italia'

02 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - “Il Bilancio Integrato è lo strumento con il quale facciamo il punto sulla politica di sviluppo e sostenibilità del calcio italiano. Ringrazio Roma capitale per aver voluto ospitare questo evento nella Sala della Protomoteca. La presentazione della decima edizione del Bilancio Integrato è anche un'occasione per presentare l'impatto economico della fase italiana di Euro 2020 che è stata un successo nonostante le restrizioni dovute al covid-19. Vorrei anticipare subito le mie conclusioni affermando con convinzione che il calcio fa bene al Paese, fa bene all'Italia. Questo emerge in maniera molto chiara dallo studio del Bilancio integrato”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina nel suo intervento alla presentazione del Bilancio Integrato 2020 della Figc in Campidoglio.

“L'impatto del covid sul sistema calcio è stato pesante con oltre 22 milioni di spettatori in meno, un impatto economico netto sul calcio professionistico stimato in 1,1 miliardi di euro ed ha richiesto un intervento senza precedenti della nostra federazione con la creazione di una task force e specifici protocolli sanitari”, ha aggiunto Gravina.