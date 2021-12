Calcio: Lega Serie A, a fianco della divisione calcio paralimpico e sperimentale

02 dicembre 2021 a

Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, nel weekend sportivo dal 3 al 6 dicembre 2021, prima del fischio d'inizio di tutte le partite dei campionati di Serie A Tim, Serie Bkt e Serie C, gli atleti delle associazioni sportive che aderiscono ai campionati ufficiali della Dcps scenderanno sul terreno di gioco dei Club professionistici di tutta Italia indossando le maglie delle diverse società calcistiche. Sui maxischermi degli stadi verrà inoltre trasmesso un video promozionale con il messaggio a sostegno della campagna di comunicazione promossa dalla Figc “DISABILITIAMO I PREGIUDIZI”.

“La Lega Serie A è da sempre molto attenta e sensibile verso le tematiche sociali, da oltre cinque anni sosteniamo iniziative a favore degli atleti disabili, consapevoli che il calcio di vertice può e deve svolgere un ruolo chiave nell'abbattere e favorire l'inclusione – dichiara il Presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino – Grazie alla straordinaria collaborazione delle nostre Società, che hanno adottato una o più o più squadre Special iscritte al Campionato della Dcps della Figc, in occasione della 16° Giornata della Serie A Tim questi atleti coroneranno il sogno di calcare i campi dei nostri stadi come dei veri calciatori professionisti. Il lavoro sinergico di tutte le componenti del mondo calcistico italiano permetterà la realizzazione di una grande giornata di festa, che resterà un ricordo indelebile per i ragazzi della Dcps”.