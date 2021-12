02 dicembre 2021 a

(Adnkronos) -

Con la famiglia allargata di clienti e collaboratori, nel video auguri 2021, il punto vendita diventa casa.

Cernusco, 2 dicembre 2021 – Per questo Natale 2021, PENNY Market Italia sceglie con convinzione di creare un video auguri in cui le sue persone e i suoi clienti siano protagonisti. Il punto vendita diventa una casa dove si festeggia il Natale, con tanto di tavola allestita, in cui riscoprire la dimensione umana delle feste e recuperare i valori della tradizione natalizia ma anche delle relazioni. Gran parte degli attori, infatti, sono reali dipendenti che si sono messi in gioco come testimonial del brand per uno dei momenti più importanti dell'anno.

Una coppia di signori entra in negozio e immediatamente percepisce un'atmosfera di casa; musica, stoviglie e una tavola allestita con i prodotti italiani della tradizione. La tavola, le persone, brindano al Natale. Tra i commensali i dipendenti PENNY, ma anche gli affezionati clienti del discount di qualità, come le famiglie smart, i salutisti e millenials.

Storyboard, creatività, scenografie e regia sono esito di una vincente collaborazione tra il Marketing, la Corporate Communications e l'agenzia di comunicazione Vidmotion, che ha seguito anche le riprese ed il post-editing del video. “Natale è sentirsi a casa” è il claim del video di auguri, con cui l'azienda conferma la sua promessa di essere vicino ai clienti con semplicità, qualità, convenienza e responsabilità; il “merry Christmas” diventa quasi naturalmente un ancora più sentito “Penny Christmas” e la vera magia del Natale è proprio l'intimità e la serenità di sentirsi sempre “a casa”.

“La forza del nostro brand è proprio il saper essere vicini ai nostri clienti con un approccio che mi piace definire più umano, in cui la relazione ritrova valore – e piacere – anche nei momenti di spesa. La semplicità dell'esperienza nei nostri punti vendita e la passione delle persone di PENNY per il proprio lavoro creano la sensazione di essere davvero a casa, in un luogo in cui sentirsi a proprio agio; e questo non può che essere ancora più vero soprattutto nei momenti legati al Natale” – commenta così il video Marcello Caldarella, Corporate Communications Manager.

Il video di Natale firmato PENNY Market, prodotto in due formati da 15” e 30”, verrà distribuito attraverso i canali digitali e social dell'azienda. A questo link https://www.youtube.com/watch?v=jBEGQTBWFso youtube è disponibile l'anteprima del video, accessibile anche da smartphone attraverso questo QRcode:

PENNY MARKET

Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 400 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d'Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Market valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L'azienda, con i suoi oltre 4300 dipendenti, di cui donne sono il 70%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell'ambiente.

Per ulteriori informazioni: www.pennymarket.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 384.000 dipendenti e ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 75 miliardi di euro, con quasi 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY.

Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

Marcello Caldarella | Corp. Communications Management | PENNY Market Italia: [email protected] | +39 366 6270344 | +39 02 92724309

Fabio Valli | Press Account | ADNKRONOS Comunicazione: [email protected] | + 39 02 76366 45 | +39 344 1281966