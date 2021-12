Atletica: Europei cross, 40 azzurri convocati per Dublino

02 dicembre 2021 a

Dublino, 2 dic. - (Adnkronos) - Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato i convocati per i Campionati Europei di cross in programma a Dublino domenica 12 dicembre, ultimo impegno dell'anno per le squadre nazionali azzurre. Sono 40 gli atleti selezionati (20 uomini, 20 donne), tra i quali spiccano i nomi della medaglia d'argento dell'edizione 2019 Yeman Crippa e della due volte campionessa europea under 20 del cross Nadia Battocletti, che gareggerà nella prova under 23. In tutto, l'Italia si presenta con sette squadre, tra cui la staffetta mista. Sei i debuttanti in Nazionale assoluta: Michela Cesarò, Ossama Meslek, Ahmed Ouhda, Sergiy Polikarpenko e le gemelle Federica e Giulia Zanne.