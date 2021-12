Calcio: Lautaro, 'dobbiamo difendere scudetto che abbiamo sul petto'

02 dicembre 2021 a

Milano, 2 dic. - (Adnkronos) - "Il livello medio del campionato sta crescendo, la classifica molto equilibrata lo dimostra. Serve non staccare mai la spina, noi dobbiamo difendere lo scudetto che abbiamo sul petto". Parola di Lautaro Martinez. Intervistato da Sky Sport, l'attaccante argentino dell'Inter fa il punto della situazione dopo il 2-0 allo Spezia nel turno infrasettimanale: "Stiamo lavorando per fare quello che ci chiede mister Inzaghi: vogliamo sempre essere protagonisti, attaccare l'area avversaria con tanti giocatori. Abbiamo lasciato qualche punto per strada ma stiamo recuperando".