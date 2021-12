Calcio: Lautaro, 'mi piacerebbe legare il mio nome all'Inter per tanto tempo'

02 dicembre 2021 a

Milano, 2 dic. - (Adnkronos) - "Ho parlato tanto con la mia famiglia, siamo contenti e stiamo bene a Milano, è una città che mi piace tanto, anche i progetto della società mi sono piaciuti. Sono contento di essere rimasto all'Inter". Lo dice l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez in merito al rinnovo di contratto con il club meneghino fino al 2026. "Mi piacerebbe legare il mio nome all'Inter per tanto tempo. La gente mi ha dato una mano importante sin dal mio arrivo. Sono felice di essere a Milano, qui sto benissimo e sono grato per tutto quello che ricevo", aggiunge il 24enne argentino a Sky Sport.