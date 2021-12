Calcio: Lautaro, 'con la Roma partita dura, servirà grande spirito di squadra'

02 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 2 dic. - (Adnkronos) - "Ora pensiamo prima alla Roma, poi al Real". Così l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez a due giorni dalla sfida dell'Olimpico contro l'ex José Mourinho. Non ci sarà la sfida a distanza con Tammy Abraham, squalificato per un turno alla pari di Karsdorp. "Sarà comunque una partita dura, dovremo affrontarli con grande spirito di squadra e con la testa giusta - le parole di Lautaro a Sky - siamo sulla strada giusta. Loro sono una squadra forte, hanno un allenatore che cerca di farli sempre giocare bene. Dobbiamo andare lì a fare il nostro gioco in un ambiente caldo, con una tifoseria che si fa sentire".