Il Black Friday è già iniziato! Ecco come approfittare delle migliori offerte

Milano, 2 Dicembre 2021. Il 26 novembre è ormai passato ma il piacere di dedicarsi allo shopping sfrenato per approfittare delle migliori offerte ancora no? Allora dovreste innanzitutto sapere che su alcuni shop online il Black Friday come su SHEIN è già iniziato! Ormai infatti è da diverso tempo che questo evento viene anticipato da alcuni negozi, che propongono delle promozioni uniche una o addirittura due settimane prima dell'arrivo effettivo del venerdì nero e si protraggono anche dopo. Se dunque non volete perdervi le migliori occasioni, vi consigliamo di andare a controllare i vostri e-commerce preferiti perché alcuni potrebbero già aver dato il via agli sconti del Black Friday! Tra questi ad esempio c'è SHEIN, che ogni anno anticipa il grande vento proponendo offerte sensazionali, ma vi basterà fare una rapida ricerca online per scovare i portali che hanno già aperto le danze.

Come approfittare però delle migliori occasioni ed evitare fregature? Ecco alcuni consigli utili per accaparrarsi le offerte più vantaggiose del Black Friday e non rischiare brutte delusioni!

Leggere newsletter e volantini per avere anticipazioni

Un primo trucco che conviene sfruttare per non rischiare di perdere le migliori offerte in occasione del Black Friday è quello di iscrivervi alle newsletter dei portali e-commerce che vi interessano maggiormente. Così facendo, potrete essere aggiornati e ricevere anticipazioni prima di tutti gli altri sugli sconti che saranno lanciati e ciò vi consente di partire avvantaggiati. Durante questa giornata di promozioni infatti il tempismo è tutto: chi arriva troppo tardi rischia di perdersi le occasioni migliori. Lo stesso discorso vale anche per i volantini, se avete intenzione di fare qualche acquisto in un negozio fisico della vostra città. Anziché buttarli nella spazzatura, in questo periodo sfogliateli perché potreste trovare delle informazioni interessanti.

Il Black Friday non è solo sui prodotti tech!

In molti sono convinti che il Black Friday riguardi esclusivamente i negozi che si occupano di vendita di prodotti tech o di elettrodomestici. Effettivamente, i principali sconti per tradizione hanno sempre riguardato tale categoria merceologica, ma sono ormai diversi anni che molti altri negozio approfittano del Black Friday per lanciare delle offerte interessanti. Per quanto riguarda ad esempio l'abbigliamento, si trova molto di più online piuttosto che nelle rivendite fisiche ma su portali come SHEIN è possibile fare dei veri e propri affari. Conviene dunque approfittarne ed evitare di guardare solo gli shop che si occupano di tecnologia ed elettrodomestici.

Sicuri che sia davvero scontato e conveniente?

Il Black Friday rappresenta un'occasione d'oro per fare acquisti e comprare anche qualche regalo in vista del Natale. Bisogna tuttavia prestare anche attenzione, perché non sempre le offerte che vengono propinate si rivelano effettivamente vantaggiose e questo riguarda in particolar modo i prodotti molto costosi come gli elettrodomestici o i dispositivi tecnologici. Conviene dunque verificare il prezzo di listino prima di procedere con l'acquisto, in modo da avere l'effettiva conferma che il prodotto sia scontato. Purtroppo alcuni negozi ingannano il cliente utilizzando strategie mirate per far apparire un'occasione ciò che in realtà non lo è affatto. Meglio dunque stare all'erta e controllare sempre.

