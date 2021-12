Palermo, Autorità del mare: 'Non sappiamo di investimenti cinesi al porto'

02 dicembre 2021 a

Palermo, 2 dic. (Adnkronos) - "Dagli organi di stampa si viene a conoscenza di un progetto che farebbe seguito a incontri tra le compagnie cinesi Cosco Shipping Ports e China Merchants Port Holdings e i vertici di Eurispes e che riguarda il porto di Palermo. Si tratta di una notizia che ritorna ciclicamente e di cui l'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, che ha competenza sullo scalo palermitano, non è al corrente. Evidentemente riguarda aree fuori dalla giurisdizione della stessa AdSP ma che non manca ogni volta di creare confusione". Lo chiarisce, in una nota, l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale.