Cuore Visconteo, reti solidali contro le povertà del Sud Milano

(SudMilano, Opera – 2 dicembre 2021) - Inaugurato l'HUB solidale di cuore visconteo a opera per la raccolta e la distribuzione di cibo alle famiglie del Sud Milano

Il contrasto alla povertà alimentare coinvolge Croce Rossa Italiana, Caritas Ambrosiana, progetto Arca e Banco Alimentare della Lombardia con la collaborazione degli enti locali

SudMilano, Opera – 2 dicembre 2021 – Inaugurato oggi l'Hub Solidale di Cuore Visconteo, per la distribuzione di sostegni alimentari alle famiglie in difficoltà nei comuni del Sud Milano, in particolare Locate di Triulzi, Opera, Pieve Emanuele e Rozzano.

L'Hub Solidale è tra le principali attività del programma Cuore Visconteo e costituisce il cuore dell'azione di contrasto alla povertà alimentare che coinvolge Croce Rossa Italiana - Comitato dell'Area Sud Milanese, Caritas Ambrosiana, Progetto Arca e Banco Alimentare della Lombardia, con la collaborazione degli enti locali del territorio.

Una risposta concreta ai bisogni delle persone in difficoltà e un esempio virtuoso di messa a sistema delle energie e delle risorse presenti sul territorio visconteo.

L'Hub Solidale di Cuore Visconteo occupa 600 metri quadri di superficie e ha sede a Opera, in via Lambro 36. Caratteristiche dell'Hub Solidale:

• punto di logistica per la raccolta e lo smistamento annuale di circa 220 tonnellate di cibo secco e fresco raccolto da Banco Alimentare della Lombardia, Croce Rossa Italiana - Comitato dell'Area Sud Milanese e Progetto Arca, presso la GDO, diverse aziende a livello nazionale, regionale e locale;

• gestione, smistamento e in parte confezionamento di un complesso di circa 1.000 pacchi mensili attualmente distribuiti nei Comuni di Rozzano, Pieve Emanuele, Locate di Triulzi e Opera, presso le sedi parrocchiali dei centri di ascolto della Caritas, nell'Emporio Solidale di Progetto Arca a Rozzano, nella sede Comunale di Rozzano e direttamente al domicilio di alcune famiglie da parte della Croce Rossa di Opera;

• obiettivo è la distribuzione di circa 1.200 pacchi mensili attraverso le segnalazioni provenienti dai sette Spazi di Comunità di Cuore Visconteo attivi sul territorio del Sud Milano e arriverà nel 2022 a circa 1.400 pacchi mensili con il potenziamento della distribuzione nei Comuni di Basiglio, Lacchiarella, Zibido San Giacomo, Binasco, Casarile, Noviglio e Vernate già attivata da Progetto Arca;

• raccolta e coordinamento della consegna di farmaci da parte della Croce Rossa Italiana - Comitato dell'Area Sud Milanese, grazie alla collaborazione con il Banco Farmaceutico;

• costruzione e rafforzamento della rete attorno al tema della povertà alimentare sensibilizzando produttori ed esercenti locali, puntando a una maggiore qualità e completezza del supporto alimentare fornito.

L'Hub Solidale di Cuore Visconteo rappresenta un sistema di raccolta e distribuzione di generi alimentari che mette in comune ed integra risorse ed energie a beneficio delle famiglie in difficoltà. Le famiglie beneficiarie sono in carico ai centri socio-educativi, i centri Caritas, le parrocchie e il Social Market di Progetto Arca di Rozzano, ai Servizi Sociali Comunali. Inoltre, Cuore Visconteo intende fa emergere e dare sostegno anche le famiglie che si trovano in uno stato di necessità temporanea (ad esempio per la perdita di lavoro), con figli piccoli o con disabilità.

Filippo Petrolati, Direttore di Fondazione di Comunità Milano, commenta:

“La piena operatività dell'Hub Solidale è un punto di partenza. Continueremo a potenziare la rete di sostegno alimentare coinvolgendo altri attori, a partire dalle aziende, e quelle realtà istituzionali e del terzo settore che possono rafforzare la capacità di raggiungere le famiglie in condizioni di fragilità.

Con Cuore Visconteo vogliamo contrastare le nuove povertà – quella materiale, quella educativa, di accesso al lavoro, relazionale, abitativa – che colpiscono anche fasce di popolazione che prima della pandemia non erano toccate.

L'impegno alla lotta contro le nuove povertà per noi significa però anche intercettare il bisogno di chi non chiede aiuto, quelle famiglie le cui fragilità non sono visibili, né manifeste.

La logica di rete che anima il progetto vuole anche essere un esempio di welfare territoriale partecipato e condiviso, che può diventare un'esperienza virtuosa da replicare altrove”.

A proposito di Cuore Visconteo

Cuore Visconteo nasce con un approccio sperimentale e si basa sulla capacità di aggregare competenze e risorse territoriali. L'obiettivo è costituire una rete solidale contro la povertà alimentare, educativa, sanitaria, abitativa, intervenire per favorire la formazione e il lavoro adottando un approccio integrato alle nuove emergenze sociali, e grazie al lavoro degli operatori più prossimi al bisogno.

La rete solidale di Cuore Visconteo

Cuore Visconteo è un programma promosso da Fondazione di Comunità Milano.

Coordinamento attività: Progetto Mirasole Impresa Sociale

Partner: Progetto Arca, Croce Rossa Italiana - Comitato dell'Area Sud Milanese, Caritas, Banco Alimentare della Lombardia, Banco Farmaceutico, Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, CSV Milano, ACLI Milanesi, Arti e Mestieri Sociali, Spazio Aperto Servizi, Marta, Pratica

Partner istituzionali: Ambito Distrettuale Visconteo Sud Milano, Regione Lombardia – ATS Milano Città Metropolitana

Partner tecnico: Codici

Sostengono il progetto: Fondazione Cariplo, Unione Buddhista Italiana, Fondo Manfredo Manfredi, Fondazione Peppino Vismara

Patrocinio: Assolombarda

Per informazioni www.cuorevisconteo.it – www.fondazionecomunitamilano.org