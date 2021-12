Quirinale: Socialcom con Blogmeter, 'su social timori se Draghi al Colle, Pd visto kingmaker'**

02 dicembre 2021 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Numerosi sono i timori riguardo il futuro del governo. La figura di Draghi risulta la più autorevole, ma al tempo stessa quella che metterebbe maggiormente in pericolo il fragile equilibrio politico raggiunto con il governo di unità nazionale nato nello scorso febbraio". Si legge nello studio di Socialcom, con l'ausilio della piattaforma Blogmeter, che ha analizzato le conversazioni in rete nel mese di novembre per capire il sentiment degli italiani sull'elezione del capo dello Stato.

Inoltre, nello studio si evidenzia come il Pd sia "percepito come il partito con la maggiore influenza rispetto all'appuntamento che il Paesi si appresta ad affrontare. Nonostante non sia la componente maggioritaria in Parlamento, il partito di Enrico Letta è visto come quello in grado di essere decisivo anche nell'orientamento degli alleati del M5S".