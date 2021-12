Green Pass: Serracchiani, 'solidarietà gruppo Pd Camera a Bonaccini'

02 dicembre 2021 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "La solidarietà delle deputate e dei deputati democratici ai Presidenti Stefano Bonaccini e Vincenzo De Luca, oggetto di inquietanti intimidazioni da alcuni gruppi no vax. Ci aspettiamo che simili atti vigliacchi ricevano una condanna generale. A chi si prodiga quotidianamente per tutelare la salute e la sicurezza della propria comunità e per uscire quanto prima da questa terribile pandemia il nostro pieno sostegno e la totale vicinanza". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.